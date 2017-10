Segély

Kétéves humanitárius és fejlesztő programot indít Irakban az Ökumenikus Segélyszervezet

Az eddigi legnagyobb iraki segélyprogramját indítja el kormányzati támogatással az Ökumenikus Segélyszervezet: Moszul közelében hoz létre egy központot, amelynek feladata a visszatelepülők támogatása, a helyben boldogulás elősegítése lesz. 2017.10.20 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a Hungary Helps program részeként, kormányzati támogatással indítják el a kétéves, 500 millió forintos segélyprogramot.



A program keretében Moszulban visszatelepülőket támogató központot hoznak létre, amely az elmenekült családok visszatelepítését segítő csomagok, építőanyagok és háztartási cikkek biztosítása mellett bekapcsolódik a helyi infrastruktúra újjáépítésébe, az oktatás támogatásába és a pszichoszociális segítségnyújtásba is.



Lehel László felidézte: az Ökumenikus Segélyszervezet 2014-től, az Iszlám Állam térnyerésétől erősítette meg jelenlétét a régióban és kapcsolódott be a belső menekültek és a szír menekültek segélyezésébe.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) támogatásával 2016 júniusában nyitották meg állandó humanitárius képviseletüket Iraki Kurdisztán fővárosában, Erbilben, ez nemcsak a segélyszervezet humanitárius akcióinak központja lett, de ellátja az ACT Alliance nemzetközi szövetség koordinátori feladatait is a segélyszervezetek között - tette hozzá.



Mint mondta, az új, moszuli mellett folytatja a humanitárius munkát a már működő erbili központ is, amely a menekülttáborokban és azon kívül élő belső menekült családokat segíti élelmiszerrel és higiénés csomagokkal.



Az Ökumenikus Segélyszervezet programja régiónként legalább kétezer embert ér el a következő két évben.



Dancs Ferenc, a KKM nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, Magyarország egyre aktívabban vesz részt a migrációs válság megoldását célzó nemzetközi fejlesztési humanitárius segítségnyújtási és válságkezelési erőfeszítésekben.



Hozzátette: Magyarország keresztény országként szolidaritást vállal és kötelességet érez abban, hogy segítsen a rászorulóknak, különösen az üldözött keresztényeknek. A kormány álláspontja szerint a migrációt kiváltó okokat helyben kell kezelni, biztonságot és gazdasági fejlődést kell garantálni azoknak a térségeknek és országoknak, ahonnan a legtöbb migráns érkezik.



Kiemelte, a kormány meggyőződése, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol baj van, az elüldözötteket abban kell segíteni, hogy a lakhelyükhöz minél közelebb maradhassanak, illetve visszatérhessenek otthonukba. Ez kulcsfontosságú Európa és a magyar állampolgárok szempontjából is - hangsúlyozta.



Mint mondta, a kormány szeptemberben döntött arról, hogy a közel-keleti fejlesztési és humanitárius programokhoz 622 millió forintot biztosít, ebből Irakban, Jordániában, Palesztinában és Szíriában valósulhatnak meg programok.



A helyi partnerszervezetek képviseletében Emanuel Youkhana a CAPNI (Christian Aid Program Northern Iraq) képviselője megköszönte a kormány, az emberek, a szervezetek munkáját, amellyel segítenek abban, hogy ők is segítséget nyújthassanak és az igen nehéz körülmények között élők ne veszítsék el a reményt.

Hero Anwar, a REACH (Rehabilitation, Education And Community Health) szervezet képviselője is megköszönte a magyarok szolidaritását, nagylelkűségét, támogatását és arra hívta fel a figyelmet, hogy a helybeni segítségnyújtás a leghatékonyabb.



Heltai Péter, a Hungary Helps Program utazó nagykövete arról beszélt, a HHP-nek is ez a célja, hogy a magyar segítséget helybe vigyék. Úgy vélte, sok módja lehet a segítségnek, a szülőföldön boldogulás elősegítésének, ilyen az Ökumenikus Segélyszervezet mostani programja is. Hangsúlyozta: Magyarország a jelenlétével és az ilyen konkrét akciókkal jelzi, hogy felelősséget érez az Iraki Kurdisztánban élő keresztény közösségekért és üldözöttekért.