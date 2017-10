Megújul a Vakok kertje

Liget Budapest

2017.10.19

Október végéig elindul a Városliget táj- és kertépítészeti megújításának első üteme; a Liget Budapest projekt első lépcsőjében, 2018 márciusáig teljes egészében megújul Magyarország első, speciálisan a vakok és gyengénlátók pihenését és kikapcsolódását szolgáló, csaknem egyhektáros parkrészlete is.



A Vakok kertje eredetileg 1972-ben létesült, csaknem negyedszázad elteltével azonban időszerűvé vált a rendbehozatala, korszerűsítése, hiszen számos, a vakokat és gyengénlátókat segítő intézmény és szervezet működik a park környezetében - emlékeztet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Városliget Zrt.



Mint kiemelték, annak érdekében, hogy a kert a speciális használói igényeknek teljes körűen megfeleljen, a tervezők már az előkészítési fázisban számos egyeztetést folytattak le az érintett szervezetekkel. A Városligetet megújító tájépítészeti pályázaton győztes Garten Studio által kezdeményezett megbeszéléseken, illetve a Persányi Miklós miniszteri biztos által összehívott Liget Park Fórumokon is számos javaslat érkezett, illetve több civil szervezet is kifejthette álláspontját a fejlesztéssel kapcsolatban; ezek bekerültek a végleges tervekbe is - áll a közleményben.



A Vakok kertjének elkerítettsége a rekonstrukciót követően is megmarad, a terület továbbra is a vakok, látássérültek számára lesz korlátlanul hozzáférhető. A beléptetés egyedi kártyás rendszer segítségével történik, amely a jelenleginél biztonságosabb és kényelemesebb hozzáférést fog biztosítani a látogatóknak. A kert meglévő alapstruktúrája nem változik, a tájékozódást és orientációt segítő, speciálisan burkolt, sugár irányú utak és körutak azonban újjáépülnek. Mindezek mellett egy új parki sétány is létesül, a kert különböző építményeit (támfal, korlát, pergola, vízarchitektúra) felújítják és a növényzet is megújul.



Az elbontott, rossz állapotú faház helyett új építésű, speciálisan a vakok igényeihez igazodó akadálymentes épületet emelnek, amelyben akadálymentes mellékhelyiségek is helyet kapnak. A kertben használatos játszóeszközök, kisebb szerszámok tárolására beépített szekrények készülnek. A meglévő csobogók, vízmedencék, valamint a játszófelületek is megújulva várják majd a kert használóit.



A támfalak új, jól felismerhető színű, Braille-feliratokat is tartalmazó korláttal egészülnek ki, amelyek segítenek a tájékozódásban.



A játszó- és sportrész a kert nyugati oldalára kerül, így az épülettől és a mellette lévő pihenőzónától távolabb lesznek a zajosabb kerti funkciók, úgymint a speciális asztalitenisz, lengőteke, hinta és az egyéb eszközök.



A játszórész színezett gumiburkolattal elkülönített részén egy homokozó is helyet kap, és a területen kültéri zenélő játékok is létesülnek. A halmozottan sérült gyerekek számára néhány speciálisan kifejlesztett játékelemmel készülnek a tervezők.