Fővárosi Közgyűlés

Hétszáz férőhelyes parkolóház épülhet a volt Vidámpark helyén

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdán dönthet arról, hogy 2019 végéig 5,7 milliárd forintos állami támogatásból megvalósítja a 700 férőhelyes Hermina Garázs projektet a volt Vidámpark helyén. 2017.10.19 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója korábban elmondta, a több szintes létesítmény részben a felszínen, részben a felszín alatt helyezkedik majd el a terület Kacsóh Pongrác út felé eső végének azon zónájában, amelyet már a Vidámpark működésének utolsó éveiben is parkolónak használtak.



Az építmény tetejére várhatóan felfutnak majd a Kárpát-medence múltbéli élővilágát bemutató Pannon Park zöld felületei.



A közgyűlés emellett jövő szerdán több kerületi parkolási szabály módosításához is hozzájárulhat.



A parkolási rendeletet módosíthatják például a XIV. kerületben elhelyezett új, a gépjárművek rendszámát is elkérő automaták miatt, kimondva, hogy ezeken a területeken nem kell a szélvédő mögé tenné a megváltott parkolójegyeket.



A főváros hozzájárulhat továbbá egy újpesti parkolási várakozási övezet kialakításához, amit a helyi önkormányzat arra hivatkozva kért még júniusban, hogy a szomszédos XIII. kerületben szinte teljes egészében fizetőssé vált a parkolás, így jelentősen megnőtt a városrészükben várakozó gépkocsik száma.



A képviselők emellett eltörölhetik a szeptemberben bevezetett hétvégi és ünnepnapi fizetős parkolást a Városligetben, mivel az ezekben az időszakokban a környékre érkezők inkább az ingyenesen használható VI. és VII. kerületi utcákban parkolnak, problémát okozva ezzel az ott élőknek.