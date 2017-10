Lövészet

Megújult a Pécs Városi Lőtér

Herbai János, a 10, 25 és 50 méteres pályát is magába foglaló létesítmény vezetője az eseményen elmondta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Sportlövők Szövetségének támogatásával megvalósult beruházás keretében helyrehozták a lőtér utcafronti kerítését, utat, járdát aszfaltoztak, valamint a versenyek könnyebb, gyorsabb lebonyolítását, az eredmények folyamatos figyelemmel kísérését biztosító gépeket, berendezéseket vásároltak.



A bíróknak nem kell többet lőlapokat értékelniük, a versenyek végén monitorokon láthatóak az eredmények, mindez segíti a lövészet bemutathatóságát, hozzájárul a sportág népszerűségének növeléséhez is - jegyezte meg.



Csizi Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő közölte, hogy bár a lőtér nem tartozik a baranyai megyeszékhely legismertebb sportlétesítményei közé, jelentőségét mutatja: mintegy háromszázan használják rendszeresen, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécs Városi Lövész Klub sportolói mellett fegyveres testületek és biztonsági szolgálatok tagjai is gyakorolnak itt.



A politikus utalva arra, hogy a lőtéren edz Csonka Zsófia Európa-bajnok, olimpiai hatodik sportlövő, jelezte: a mostani beruházás azon szellemiség jegyében valósult meg, hogy az olimpikonokat nemcsak az olimpia évében kell segíteni, mert eredményességüket nem kizárólag annak az évnek a munkája alapozza meg.



Vári Attila, a 15 létesítményt és az ország legnagyobb sportiskoláját működtető Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Pécs Városi Lőtéren a mostanit megelőzően 1989-ben volt komolyabb rekonstrukció, ugyanakkor további forrásokat várva bíznak a jövőbeni fejlesztések lehetőségében.



Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az utánpótlásnevelés hatékonyságának növeléséhez, tehetségek kineveléséhez, és egyáltalán, a sportlövészet oktatásához a magas színvonalú szakmai munka mellett elengedhetetlenek az olyan elegáns környezetű, szép létesítmények, ahova jó bemenni, ahol jó edzeni, versenyezni.