Felsőoktatás

Hiánypótló sporttudományi képzés indul Debrecenben

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen (DE) indul sportanalitikus szakirányú továbbképzés, amely a hazai sporttudományi képzési palettán meglévő űrt tölti be. 2017.10.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A képzés fejlesztése már 2015-ben elkezdődött, mert sok jelzés érkezett az élsport területéről, hogy a kluboknak, sportdiagnosztikai laboroknak, centrumoknak szükségük lenne olyan sporttudományi szakemberekre, akik képesek a lehető legkorszerűbb teljesítménydiagnosztikai módszereket, eljárásokat alkalmazni - ismertette a szakindítás okait Balogh László, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója.



Hozzátette: olyan szakemberekre van szükség, akik a mérések adatat tudják értelmezni, és ezeket olyan módon tudják átadni az edzőknek, hogy azok közvetlenül beépíthetővé váljanak a mindennapi munkába.



Balogh László közölte, korábban mintegy 90 európai sporttudományi intézet, képzőhely, labor, diagnosztikai centrum működését tekintették át. Kiderült, hogy a rekreáció oldalán is igény van a komplex teljesítménydiagnosztikához értő, sportanalitikus szakemberekre, és erre jól működő, speciális, általában posztgraduális képzéseket indítanak.



A debreceni képzésfejlesztés során ezeket a jó gyakorlatokat ötvözték a saját elképzeléseikkel, tapasztalataikkal, a gyakorlati sport oldaláról érkező javaslatokkal, valamint az egyetem sportdiagnosztikai, életmód- és terápiás központja (SET) által nyújtott nemzetközi szintű infrastruktúrával - magyarázta a szakember.



Tájékoztatása szerint a két féléves szakirányú továbbképzés posztgraduális lesz, tehát megfelelő előképzettség szükséges hozzá. A felvétel sporttudományi, illetve meghatározott egészségtudományi diplomához kötött.



Kiemelte, sportdiagnosztikai szakembereket képeznek, akik képessé válnak a különféle teljesítményelemző eszközök és rendszerek használatára, az adatok rendszerezésére, értelmezésére és megfelelő átadására.



Hozzátette: a végzett sportanalitikus alkalmassá válik a többi között a nyugalmi és terheléses vizsgálatokra, az antropometriai, humánbiológiai mérésekre, a 3 illetve 4 dimenziós mozgásanalízisre, a verseny- illetve mérkőzéselemző rendszerek használatára, az alapvető sportpszichológiai műszeres vizsgáló eljárások elvégzésére, a különféle okos eszközök és telemetriás rendszerek használatára, a sportinformatikai rendszerek kezelésére.



A képzés helyszíne a megszokottól eltérően nem egy egyetemi előadó, hanem a SET-központ lesz, hogy a hallgatók olyan a környezetben tanulhassanak, ahol a munkavégzés is zajlik majd. A hazai oktatók mellett az adott területre külföldi vendégoktatókat is felkértek.



A jövő januárban induló sportanalitikus szakirányú továbbképzésre november végéig lehet jelentkezni - jelezte az egyetem sajtóirodája.