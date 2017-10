Gazdaság

Lemondott a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

Lemondott Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, a szakterület új vezetőjéről még nem született döntés - közölte a tárca kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint Boros Anita gyermeke születésével indokolta a lemondását. A fejlesztési miniszter a későbbiekben is számít a leköszönő helyettes államtitkár szakmai munkájára.



Boros Anita 2015-től töltötte be tisztségét, amellyel egyben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkári feladatait is ellátta. Szakmai irányítása alatt folytatódott a közvagyon ésszerű, gazdaságos hasznosítása, miközben a vagyonkezelési viszonyok átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé váltak - írták.