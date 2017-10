Országgyűlés

A tavalyi zárszámadást tárgyalják a képviselők

A képviselők kedden kilenc javaslatról szavaznak, szerdán a jegybank tavalyi beszámolóját, csütörtökön pedig a 2016-os zárszámadást tárgyalják.



Az ülés ezúttal is hétfőn 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az interpellációk ezután két órában, az azonnali kérdések és válaszok pedig hatvan percben hangozhatnak el.



A parlament kedden Gárdonyi Gézára emlékezik a napirend előtti felszólalásokat is megelőzően, majd határozathozatalok következnek.



Az Országgyűlés ekkor fogadhatja el a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslatot, továbbá módosíthatja a belügyi feladatokat, a termékdíjat, a csődeljárást, a polgári perrendtartást és a tisztességtelen piaci magatartást érintő jogszabályokat.



A szavazások után a gyermekek fokozottabb védelme érdekében benyújtott fideszes törvénymódosító javaslatról, valamint a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozását biztosító indítványról is általános vita kezdődhet.



A Ház szerdán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016-os üzleti beszámolóját tárgyalhatja elsőként, majd egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről szóló javaslat is terítékre kerülhet.



A csütörtöki ülésnap a magyar-bolgár barátság napjára történő emlékezéssel kezdődhet, a képviselők ezt követően kezdhetik tárgyalni a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló fideszes határozati javaslatot, amit a tavalyi költségvetés zárszámadásáról szóló általános vita követ.



A parlament október 24-én, kedden kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejezi be aktuális ülését.