Vádemelés

Szexuális ajánlat miatt öltek egy zuglói villamosmegállóban

Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki halálra rugdosott egy másik embert egy budapesti villamosmegállóban - jelenti a HavariaPress. Az ügynek egy további vádlottja is van, aki a sértett ismerőse volt, de a végzetes estén ő is részt vett az illető halálos kimenetelű bántalmazásában.



A vádirat szerint a sértett 2015. június 17-én a késő esti órákban együtt italozott egy ismerősével - aki szintén vádlottja lett az ügynek -, majd később a XIV. kerületben felszálltak egy villamosra. A két férfi itt szólította meg a számukra addig ismeretlen, 36 éves vádlottat és élettársát, akik éppen alkoholt fogyasztottak. Beszélgetni kezdtek, és közben a vádlott és élettársa megkínálta a két férfit az általuk fogyasztott szeszes italból. Később mind a négyen leszálltak a Kerékgyártó utcai villamosmegállónál, ahol folytatták az italozást. A sértett ennek során egyre ittasabb állapotba került, és emiatt többnyire a peron szélén lévő korlátnak támaszkodva állt, míg a többiek tőle kissé eltávolodva beszélgettek egymással.



Nem sokkal később a társaság női tagja odament a már erősen ittas sértetthez és beszélgetni kezdtek, ennek során a sértett szexuális ajánlatot tett neki. A nő ezen úgy felháborodott, és a történteket elmondta a két másik férfinak is. Ezután először az ismerőse támadott rá a sértettre, és többször megütötte, ami miatt az a földre esett. Ezután az élettárs is nekiesett a már fekvő embernek, és a vád szerint kifejezetten nagy erővel, többször megrúgta, illetve megtaposta a férfit, közben folyamatosan szidalmazva őt. A bántalmazást követően mindhárman távoztak a helyszínről, a rendőrök azonban - akiket egy környékbeli lakó értesített - rövid időn belül elfogták őket.



A sértett az elszenvedett sérülések következtében rövid időn belül a helyszínen életét vesztette.



A Fővárosi Főügyészség a 36 éves férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, amelynek büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés.



A főügyészség emellett a sértett ismerősével szemben is vádat emelt súlyos testi sértés kísérlete miatt. Jelenleg mindketten - más ügyben - jogerős börtönbüntetésüket töltik.