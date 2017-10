Félrelépés

Költségvetési csalás miatt pénzbüntetésre ítélték Versend polgármesterét

hirdetés

Költségvetési csalás miatt nem jogerősen pénzbüntetésre ítélték Kárász Istvánt (független), Versend polgármesterét szerdán.



A Pécsi Törvényszék közleménye szerint a Pécsi Járásbíróság ítéletével K. I. elsőrendű vádlottat üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan és üzletszerűen nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette, számvitel rendjének megsértése bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt hatszázezer forint pénzbüntetésre ítélte.



Élettársát, K.-M. I. másodrendű vádlottat bűnsegédként folytatólagosan, üzletszerűen, kisebb értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt, valamint folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt százezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság, és 1,2 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt az elsőrendű vádlottal szemben.



Kárász István 2006-tól Versend község polgármesteri tisztségét töltötte be, míg élettársa 2003-tól 2013-ig az önkormányzatnál közalkalmazottként foglalkoztatták, feladatai közé tartozott a többi között a pénztár kezelése.



Az elsőrendű vádlott 2012-ben a közmunkaprogram keretében, valótlanul foglalkoztatott két ember részére hívott le a Baranya Megyei Munkaügyi Központtól - hamis okiratokat benyújtva -, összesen csaknem ötszázezer forint munkabért úgy, hogy azt egy olyan számlára utaltatta, amelyhez kizárólag ő férhetett hozzá. Így jogtalanul eltulajdonította Versend vagyonát - írták.



Emellett a polgármester 2012-ben fizetési előleget adott több embernek papíron úgy, hogy azt az érintettek nem is igényelték. Fizetési előleget nem kaptak, annak átvételét nem ők írták alá. Emellett ténylegesen is adott fizetési előleget több embernek, amelyet az érintettek visszafizettek neki, ő azonban nem fizette be az önkormányzat pénztárába.



Összesen csaknem hétszázezer forint értékre követte el a bűncselekményt, ehhez K.-M. I. mintegy négyszázezer forint erejéig nyújtott segítséget.



Az ítélet nem jogerős, mert bár az ügyész tudomásul vette, a két vádlott és védőjük elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett - olvasható a közleményben.