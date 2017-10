Megemlékezés

Felavatták Göncz Árpád mellszobrát Budapesten

Az eseményen Gönczöl Katalin volt ombudsman azt mondta: a szoborhoz eljöhetnek az új generációnak azok a nemesebb lelkű képviselői, akik hitet, erőt, bátorságot akarnak meríteni a Göncz Árpád által töretlenül képviselt értékekből.

MTI/Koszticsák Szilárd

Úgy folytatta: mostantól várjuk ide a Göncz Árpádhoz hasonló, "a nemzet szolgálatára kész, szelíd, szerény, de nagyon céltudatos" új politikai nemzedéket.



Hangsúlyozta: a néhai államfő tisztelete töretlen volt a szakmai és emberi szuverenitás iránt, komolyan vette a felelősséget és a felelősségvállalást, pedig nem volt könnyű dolga, sokat támadták, még a közelebbi környezetéből is, olyanok, akik "szerették volna túltenni magukat a demokrácia játékszabályain".



Felidézte a néhai államfő régi barátja, Vásárhelyi Miklós szavait, aki 2000-ben, Göncz Árpád leköszönésekor arról írt, a köz tisztes szolgálata, az ügy szeretete szíveket melengető tulajdonság, "a köztársaság legigazibb értéke". Úgy fogalmazott: adjon hitet ez a szobor, hogy "lesz még Magyarországon ilyen köztársaság".



Bojár Gábor Széchenyi-díjas üzletember, a Graphisoft alapítója azt mondta: egyetlen politikus népszerűsége sem közelítette meg soha Göncz Árpádét. Ez annak a bizonyítéka - tette hozzá -, hogy a magyarok azt szeretik, ha az emberi és politikusi nagysághoz szerénység párosul. Ezért szerinte nemcsak a kormányzó pártoknak, hanem a liberális nézeteket vallóknak is magukba kell nézniük, hogy "miért nincs újabb Göncz Árpádunk".



Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: Göncz Árpád egykori Bécsi úti lakóhelye közelében áll a szobor, amely Jovánovics György Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. A szobor elkészültéhez hozzájárultak civilek, magánszemélyek és a III. kerületi önkormányzat is - mondta.



A megjelent több mint ötszáz ember közül sokan vittek virágot a szoborhoz. Az eseményen ott volt mások mellett Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, Görgey Gábor író, Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármester, Kósáné Kovács Magda volt MSZP-s képviselő, Kunhalmi Ágnes MSZP-s parlamenti képviselő, Mécs Imre volt szabad demokrata és szocialista politikus, valamint Suchman Tamás, a Horn-kormány minisztere.



Göncz Árpád író, műfordító, politikus, a rendszerváltozás utáni Magyarország első köztársasági elnöke - aki 1990 és 2000 között volt államfő - életének 94. évében hunyt el 2015 októberében.