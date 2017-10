Az ítélet jogerős

Szörnyű baleset a nagykállói ralin - Felmentették a főszervezőt

Az egyik versenyző autója óránkénti 132 kilométeres sebességgel kisodródott és a pálya szélén álló nézők közül tíz embert elütött. 2017.10.06 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felmentette a vád alól a 2013 júniusában történt, halálos kimenetelű nagykállói amatőr rali főszervezőjét a másodfokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék - közölte a törvényszék sajtószóvivője pénteken az MTI-vel. Az ítélet jogerős.



Toma Attila közleményében azt írta, a Fázsi László bíró vezette büntetőtanács ítéletével helybenhagyta a Nyíregyházi Járásbíróság elsőfokú végzését, amelyben B. A. I. vádlottat felmentették a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség vádja alól.



A megállapított tényállás szerint a vádlott főszervezője volt a 2013. június 30-án Nagykálló és Újfehértó között megrendezett amatőr ralinak, amelynek harmadik futamában az egyik versenyző autója óránkénti 132 kilométeres sebességgel kisodródott és a pálya szélén álló nézők közül tíz embert elütött. A balesetben egy ember a helyszínen meghalt, többen súlyosan megsérültek, közülük hárman maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedtek.



A vádlott feladatai közé tartozott a pályabiztosítók kiválasztása, akik a versenypályától távol tartják a nézőket és jelzik esetleges baleset bekövetkezését. Ennek érdekében a verseny napjának hajnalán oktatást is tartott a pályabiztosítóknak és átadta nekik a szükséges felszereléseket - olvasható az ítélet indoklásában.



Az eljárás során hiányosságként merült fel, hogy a baleset helyszínén a pályabiztosító szalag hiányzott, de a bíróság megállapítása szerint a biztonsági zóna hátsó részét jelző sárga szalag még a baleset után is jól látható és kifeszített állapotban volt. A versenypálya nyomvonalát és a biztonsági zóna külső határát is jelző másik szalag azonban elszakadt, ennek ellenére nézők nem tartózkodhattak volna ebben a biztonsági zónában.



Toma Attila megjegyezte, a nézők eltávolításáról az egyik pályabiztosítónak kellett volna gondoskodnia. Őt korábban - foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt - jogerősen elítélte a Nyíregyházi Járásbíróság.