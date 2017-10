Egészségügy

Program indul az anyai halálozás csökkentésére

Anyai halálozás alatt értendő minden olyan halálesetet, amelynek oka a várandósság vagy szülést követő 42 napon belül történik. 2017.10.05 12:59 MTI

Program indul a várandósság alatti és a közvetlenül szülés utáni halálozás csökkentésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az MSD Pharma gyógyszeripari vállalat együttműködésével - jelentették be csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin, az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára elmondta, a Magyarországon most induló, MSD az anyákért elnevezésű globális kezdeményezés célja, hogy világszerte csökkentse az anyai halálozást.



Az államtitkár közölte, a sajtótájékoztatót megelőző egyeztetésen arról állapodtak meg, hogy elindítanak majd egy mintaprogramot civil, egyházi és piaci szereplők bevonásával az egyik hátrányos helyzetű régióban, ahol majd oktatást és felvilágosítást tartanak az érintetteknek a témában. A célterületet a későbbiekben jelölik ki - tette hozzá.



Megállapodtak abban is, hogy a kezdeményezést kiterjesztik a határon túli magyarokra, elsősorban az Erdélyben és Kárpátalján élőkre, mert ezeken a területeken jellemzően rosszabbak az egészségügyi mutatók. Emellett létrehoznak majd egy munkacsoportot is, amely meghatározza a beavatkozási pontokat - ismertette Novák Katalin.



A programhoz az anyagi forrást az MSD Pharma biztosítja, a kormány pedig a megvalósításban vesz majd részt partnerként - fűzte hozzá az államtitkár, aki a program magyarországi fővédnöke is lett.



Elmondása szerint Magyarországon évente 4-5 nő hal bele a várandósságba vagy a szülésbe, ami talán nem tűnik soknak, de "egy elvesztett élet is több a kelleténél", mert nem elfogadható, hogy valaki "az élet átadásába hal bele".



Kiemelte, a kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy a magyar családok jobban éljenek, ebbe pedig beletartozik a fizikai és lelki egészség megóvása is. Az utóbbi években több eredményt is sikerült elérni ezen a téren, a csecsemőhalandóság és az abortuszok száma például még soha nem volt ilyen alacsony.



Ugyanakkor komoly demográfiai kihívásokkal áll szemben az ország, hiszen 36 éve fogy a népesség és egyre jobban kitolódik a gyermekvállalás ideje is - tette hozzá.



Naveen Rao, az MSD az Anyákért program vezetője arról beszélt, hogy az olyan fontos társadalmi problémák esetében, mint az anyai halálozás, fontos, hogy a civil, a kormányzati és a magánszféra együtt lépjen fel. Ezért örül - mondta -, hogy az Emmi nyitott volt az együttműködésre.



Gratulált Magyarországnak ahhoz, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent az anyai halandóság, ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy nem szabad abbahagyni a munkát, hiszen vannak még olyan területek az országban, ahol szükség van a segítségre.



A kiosztott sajtóanyag szerint az MSD Pharma a programjára összesen 500 millió dollárt szán, amelyre a résztvevő országokból civil szervezetek pályázhatnak, kidolgozott programmal és megoldási javaslattokkal. A vállalat a projekt 2011-es indulása óta 30 országban 75 szervezettel működött együtt, és több mint hatmillió anyát ért el.

Anyai halálozás alatt értendő minden olyan halálesetet, amelynek oka a várandósság vagy szülést követő 42 napon belül történik. Magyarországon az anyai halálozás hátterében leginkább a terhesség vagy szülés alatt kialakuló súlyos vérzés, kardiológiai betegségek, terhességi mérgezés, valamint a trombózisok állnak. 1990 és 2015 között világszerte összesen 10,7 millió nő hunyt el a fenti okok miatt, de az anyai halálozás folyamatosan csökken. Míg 1990-ben 532 000 anya halt meg, 2015-ben 303 000 ezer esetet regisztráltak.