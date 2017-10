Ítélet

Drogtermesztőket ítéltek fegyházbüntetésre Zalaegerszegen

Négy és nyolc év közötti fegyházbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék csütörtökön, első fokon négy fiatal férfit, aki több mint ezer tő eladásra szánt kannabisznövényt termesztett eladásra szánva egy csaknem 700 négyzetméteres építményben Zalabér határában.



Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt az értelmi szerzőnek számító T. Dániel nyolc év, testvére, az elsőrendű vádlott T. Gábor hét év, P. Bence öt év, fivére, P. Máté négy év fegyházat kapott.



A két budapesti testvérpár tavaly tavasszal kétmillió forintért vásárolt meg Zalabéren egy elhagyatott helyen lévő birtokot. Nagy mennyiségű tőzeget szállíttattak a helyszínre, munkagépekkel elvégeztették a földmunkákat, kutat ásattak. Felépítettek egy hétszáz négyzetméteres és egy tizennégy négyzetméteres fóliasátrat, biztosították az áramellátásukat, szellőztető, párásító és öntözőrendszert alakítottak ki. A kendermagokat és a szellőztető berendezést Bécsben vásárolták meg.



A kisebb sátor volt az előcsíráztató, a nagyobbikban folyt a termesztés, T. Dániel irányításával. Ő heti-kétheti gyakorisággal meglátogatta a helyszínen munkálkodó társait, akiket pénzzel, élelmiszerrel, itallal és dohánnyal látott el. A termés betakarítása után hárman rendszeresen fogyasztottak is a marihuánából.



A négy fiatal több tízmillió forint bevételt remélt a kábítószer eladásából.



A rendőrség tavaly augusztusban bejelentés nyomán jutott el a kannabiszültetvényhez. A nyomozás során az is kiderült, hogy a T. testvérek már budapesti albérletükben, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Alattyánban, egy szalmabálákkal álcázott kisebb építményben is termesztettek kannabisznövényt.



A bíróság elrendelte a kábítószer-termesztéshez használt ingatlan és eszközök elkobzását.



A négy vádlott enyhítésért fellebbezett.



A T.-testvéreket előzetes letartóztatásba helyezte a törvényszék, és fenntartotta a harmad- és a negyedrendű vádlott lakhelyelhagyási tilalmát.