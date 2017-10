Önkormányzat

Üdvözlik a névváltást az egykor Csanád vármegyéhez tartozó települések polgármesterei

A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti. 2017.10.05 09:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közös nyilatkozatban üdvözölték az egykor Csanád vármegyéhez tartozó települések polgármesterei az Országgyűlés keddi döntését, amely szerint a megye elnevezése 2020. június 4-től Csongrád-Csanád megyére változik.



Az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közlemény szerint a döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti.



"Tisztelgés az egykor itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly sokat fáradoztak, ugyanakkor bizonyos elégtétel is azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a méltatlan és igazságtalan békediktátum, valamint az 1950-es, Csanád megye fölszámolásáról hozott határozat miatt" - írták.



Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az ország számára lassan feledésbe merülő, de a térségekben élők múltját, hagyományait, értékeit szimbolizáló, és az előző generációk emlékét az utókor számára is megőrző Csanád név visszakerül Magyarország térképére. Ezzel együtt a magyar közvélemény figyelme is ráirányul mindarra, amit a magyarság számára Csanád, a csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek - áll a tizennégy polgármester közös közleményében.