Labdarúgás

Szoboszlai Dominik a legtehetségesebb fiatal labdarúgók listáján

A szerdán megjelent összeállításban idézik Bernd Storck szövetségi kapitányt, aki közölte, Szoboszlai nagyszerű jövő előtt áll, és meghívta a 16 éves középpályást a felnőtt válogatott júniusi edzőtáborozására.



A székesfehérvári születésű játékosról a brit napilap megjegyzi, hogy közvetlenül a csatár mögött, illetve hátrébb is képes jó teljesítményt nyújtani a középpályán, és olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint Toni Kroos: mindkét lábbal kiváló a labdaérzéke, pontosan passzol, és nagyon magas a játékintelligenciája.



A Főnix-Gold FC-ben nevelkedett Szoboszlai volt a vezéregyénisége az U17-es válogatottnak a márciusi Európa-bajnoki selejtezőn, amelyen Oroszországot (2-1) és Norvégiát (1-0) is legyőzték a magyarok az ő góljaival, így továbbjutottak. Szoboszlai kétszer a kontinenstornán is eredményes volt.



Az osztrák Red Bull Salzburg középpályását az utánpótlásból nyáron a másodosztályú FC Liefering keretéhez irányították. A fiókcsapat színeiben rendszeresen játéklehetőséget kap, és három gólnál, valamint egy gólpassznál jár.



Szeptemberben az U21-es válogatottban is bemutatkozhatott.