Családtámogatás

Három gyerek után teljesen elengedik a Diákhitelt

A családalapítást, a gyermekvállalást és -nevelést szeretné segíteni a kormány a diákhitel-tartozás felfüggesztéséről, illetve elengedéséről szóló döntésével - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten.



Novák Katalin azzal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, hogy kedden megjelent a Magyar Közlönyben a határozat, amely szerint a diákhitellel rendelkező nők esetében 2018. január 1-jétől az első gyermek születésénél három évre felfüggesztik a tartozás törlesztését, a második gyereknél a felfüggesztés mellett a tartozás felét is elengedik, míg a harmadik gyerek esetében teljes mértékben elengedik a tartozást.



A részletekről szólva elmondta, a felfüggesztést és az elengedést a 2018. január 1-je után született gyerekek után lehet igényelni, de már a várandósság harmadik hónapjától kezdve kérhető, és a vér szerinti, valamint az örökbefogadott gyerekek esetében is érvényesíthető. A kedvezménybe a már meglévő gyerekeket is beszámítják, tehát ha már van egy gyerek, és megfogan a második, akkor a felét engedik el a tartozásnak.



A felfüggesztés ideje alatt a kamatterheket átvállalja az állam, így a tartozás nem növekszik, és ha valaki mindkét típusú diákhitellel rendelkezik, akkor eldöntheti, hogy melyikre vonatkozóan érvényesíti a kedvezményt - tette hozzá az államtitkár.



Novák Katalin felidézte, a diákhitel rendszerét 2001-ben az első Orbán-kormány vezette be. Azóta csaknem 380 ezren vették igénybe, 315 milliárd forint értékben.



Szólt arról is, hogy az évek során a kormány igyekezett mindig kedvezőbbé tenni a hitel feltételeit, először bevezették a szabad felhasználású Diákhitel1 után a képzési díj kiegyenlítésére fordítható Diákhitel2-t. Idén októbertől további könnyítésként kamatmentessé teszik a Diákhitel2-t, jövőre pedig további változások lépnek majd életbe.



Február 1-jétől a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében az eddigi havi legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehető összeget. Az igénylés korhatárát mindkét diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emelik.



A fél- vagy egyéves külföldi tanulmányokban, például Erasmus-ösztöndíjban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a Diákhitel1 összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek fel havonta. Emellett 2018-tól a Diákhitel2-t már az önköltséges idegen nyelvi képzésekben részt vevők is igényelhetik az úgynevezett térítési díj kiegyenlítésére.



További változás, hogy a Diákhitel1 törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes cafeteria juttatások körébe. A gyesen és gyeden lévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését az ügyfél helyett - mondta el Novák Katalin.