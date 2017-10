Egészségügy

Gyermekrehabilitációs játszótér épülne a nagykanizsai kórházban

A csaknem 20 millió forintba kerülő játszótér nemcsak a kórházban ápolt vagy vizsgálatra váró gyerekek előtt lenne nyitva, hanem a városban és környékén élő mozgássérült vagy neurológiai beteg kicsiket is szolgálná.

Városi, vállalkozói és társadalmi összefogással szeretnének a mozgássérült és neurológiai beteg gyerekek rehabilitációját is szolgáló játszóteret építeni a nagykanizsai kórház területén - közölte a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója kedden sajtótájékoztatón.



Brünner Szilveszter kifejtette: a csaknem 20 millió forintba kerülő játszótér nemcsak a kórházban ápolt vagy vizsgálatra váró gyerekek előtt lenne nyitva, hanem a városban és környékén élő mozgássérült vagy neurológiai beteg kicsiket is szolgálná.



A nagykanizsai egészségügyi intézmény - amelynek csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályán tavaly csaknem 2400 fekvőbeteget és 7800 járóbeteget kezeltek - nemcsak a várost és térségét, hanem a csurgói járásban élő gyerekeket is ellátja.



Rada Éva gyermekneurológus elmondta: a gyógytornász közreműködésével tervezett játszótér a mozgáskorlátozott gyerekeknek egyfajta külső, szabadtéri rehabilitációs lehetőséget teremtene. Szüleiknek gyógytornász tanítaná meg az egyes eszközök helyes használatát, és a nagykanizsai óvodák, iskolák csoportjai előtt is nyitott lenne a játszótér.



Dénes Sándor polgármester (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a városi közgyűlés a múlt héten úgy döntött, a költségekhez egymillió forintot biztosít az önkormányzat, és a gyűjtésre szóló felhívásokat is közzétesznek.



Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról számolt be, hogy a kamara valamennyi tagját levélben arra kérték, pénzzel vagy munkájukkal segítsék a jövő év első felében kialakítani tervezett kórházi játszótér megépítését, és magánszemélyek adományaira is számítanak.