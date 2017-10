Ítélet

Négy évet kapott a pusztaszeri reptéren súlyos balesetet okozó pilóta

Első fokon négy év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Járásbíróság azt a férfit, aki 2014 nyarán súlyos balesetet okozott a pusztaszeri reptéren. Hamis tanúzásra felhívás miatt pedig - másik eljárásban - felfüggesztett büntetésre ítélték - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.



Juhászné Prágai Erika közölte: a bíróság az 58 éves vádlottat légi közlekedés veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek, és a négy év börtön mellett öt évre eltiltotta a légi jármű vezetésétől is.



Egy másik eljárásban a bíróság hamis tanúzásra felhívás bűntettében találta bűnösnek találta a férfit, és ezért másfél év, két évre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá.



A korábban vadászpilótaként, majd a polgári légi közlekedésben is dolgozó, valamint huszonöt éve sportrepülő férfi tánctábort szervezett egy pusztaszeri tanyán. 2014. július 2-án sétarepülést tartott saját motoros vitorlázórepülőjével. A pilóta a mintegy húsztagú csoportnak, köztük a sértettnek engedélyezte, hogy a reptéren a szélzsák közelében álljanak, onnan integessenek a gép utasának. Azért, hogy megviccelje őket, közvetlenül a reptéren lévők feje fölött repült el. Az egyik ilyen alkalommal annyira alacsonyan szállt, hogy az ott tartózkodók egy részének le kellett guggolnia, illetve el is kellett futnia, hogy ne sérüljön meg.



Amikor ismét az előzőleg már megijesztett emberek fölött akart elrepülni, a gép mankókereke az egyik sértett fejének ütközött. A lány súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett el, amelyek maradandó fogyatékosságot is okoztak.



A pilóta a gyerekekre felügyelő tanárokat a rendőrök megérkezése előtt rá akarta beszélni arra, vallják azt, hogy a baleset a sértett hibájából következett be.



A bíróság döntését az ügyész mindkét esetben tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezett.