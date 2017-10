Pártok

Lemondott az MSZP miniszterelnök-jelölti posztjáról Botka László

Botka László Szegeden (Fotó: MTI)

Ezt maga Botka László közölte közleményben az MTI-vel.



Az ellenzéki politikus tájékoztatása szerint döntéséről értesítette pártja vezetőit, és azokat a szövetségeseit is, akik már eddig felsorakoztak mellé "a kormányváltó szövetségbe".



Botka László visszalépését azzal indokolta, hibázott, mert nem gondolta, hogy a demokratikus pártok nem akarnak nyerni 2018-ban, céljuk csupán annyi, hogy néhány ellenzéki helyet szerezzenek az "Orbán-rezsim" parlamenti padsoraiban. Hozzátette: azt sem tudta, hogy a "politikai maffia" mennyire behálózta a demokratikus ellenzéket, és alulértékelte a "Fidesz aljasságát" is.



Emlékeztetett arra, hogy egy hete tett javaslatot a hat demokratikus ellenzéki pártnak a választási összefogásra. Az MSZP lemondott volna listás helyei feléről, azért, hogy minden változást akaró demokratikus erőnek legyen képviselete a parlamentben, és létrejöjjön a legszélesebb összefogás - részletezte.



"Sajnos, ez a szövetség nem tud kiegészülni a kormányváltáshoz szükséges pártokkal" - fogalmazott.



Botka László közölte: a Fidesz néhány ügynökének azonnali médiamegjelenése mellett a héten az LMP és a DK is kimondta, hogy külön listát állít. Külön indulásukkal a demokratikus oldal további szétforgácsolódását érik csak el, és azt, hogy az Orbán leváltását kívánó tömegek otthon maradjanak a választás napján, vagy a Jobbikot erősítsék majd szavazatukkal - fejtette ki.



Szerinte ez az elmúlt néhány hónapnyi munkájának, politizálásának kudarca. "Ha ezek a pártok, az LMP és a DK deklarálják, hogy céljuk mindössze a parlamentbe kerülés, és nem Orbán leváltása, akkor lelkük rajta" - írta a közleményben.



A szegedi polgármester felidézte, hogy 2016 decemberében új politikát hirdetett és olyan stratégiát, amely meggyőződése szerint az egyetlen győzelmi út: ez az ellenzék közös fellépése.



Úgy folytatta: nem tudta, hogy a politikai maffia mennyire behálózta a demokratikus ellenzéket, benne a saját pártját is.



"Hiába a kongresszusi küldöttek elsöprő támogatása, hiába a baloldali szimpatizánsok reménykedése, az elmúlt négy hónap a szövetségi politikámat a párton belülről, de a nyilvánosságban érő támadásokkal telt. A választáson legyőzendő ellenféllel kellett harcolni a pártomon belül is" - írta.



Botka László szerint hibázott azért is, mert alulértékelte a "Fidesz aljasságát", azt, hogy semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy megállítsa azt, ami hatalmát leginkább veszélyezteti: az ellenzéki összefogást.



Hozzátette: terve az ellenzék egységesítésére, közös programra, a közös kormányzóképesség megteremtésére elbukott.



"Én a legjobb tudásommal és teljes szívvel szolgáltam a demokrata választókat. Történelmi bűnnek tartom a demokratikus pártok viselkedését" - fogalmazott.



Botka László közölte: a felelősséget ugyanakkor vállalja, ezért mond le "az ellenzék győzelemre vezetésének tervéről", a miniszterelnök-jelöltségről.

A politikus gondolatait úgy zárta: "hiszek a változást akaró milliókban. Nekem nem sikerült győzelemig vezetnem őket, nem sikerült elérnem az ellenzéki összefogást, pedig továbbra is abban hiszek. De ha másnak sikerülne, beállok mellé".



Hozzátette: addig is őrzi városát, Szegedet, "a szabadság és az igazságosság szigeteként".