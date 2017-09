Családpolitika

Országszerte 67 központban segítik a nők elhelyezkedését

A Nők a családban és a munkahelyen című pályázat eredményeképp megalakuló centrumok helyi szinten, helyi eszközökkel, a helyi igényekre reagálva nyújtanak segítséget a nők rugalmas foglalkoztatásához. 2017.09.30 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országszerte 67 Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) jön létre a nők munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítésére - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin közölte, a Nők a családban és a munkahelyen című pályázat eredményeképp megalakuló centrumok helyi szinten, helyi eszközökkel, a helyi igényekre reagálva nyújtanak segítséget a nők rugalmas foglalkoztatásához, a munka és a magánélet összehangolásához, valamint visszatérni a munkába a gyermekvállalás után.



A központokban az érdeklődők tájékozódhatnak a munkaerőpiaci lehetőségekről, kapcsolatba léphetnek a helyi munkaadókkal, valamint a munkáltatóknak is szerveznek tájékoztatókat - tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány számos eszközzel támogatja a nők visszatérését a szülés után a munkaerőpiacra, ezt szolgálja például a munkahelyvédelmi akcióterv, a bölcsődei rendszer fejlesztése és a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása.



Ezeknek is köszönhető, hogy 2010 óta jelentősen javult a nők munkaerőpiaci helyzete: foglalkoztatási rátájuk a hét évvel ezelőtti 50,4 százalékról 2016-ra 61,6 százalékra emelkedett, a munkanélküliség pedig 10,7 százalékról 4,8 százalékra csökkent - ismertette Novák Katalin.



Schanda Tamás, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a felhívás eredetileg kilencmilliárdos keretösszegét a nagy érdeklődésre való tekintettel 13,3 milliárd forintra bővítették. A nyertes pályázatok 150 és 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, amelyből legalább 34 ezer nőnek tudnak segítséget nyújtani.



Szerveznek majd a munkahelyi előrelépést, az önfoglalkoztatást, a karriertervezést vagy módosítást segítő képzéseket, a munka-magánélet összehangolását pedig például gyermekfelügyelet vagy "pótnagyi szolgálat" megszervezésével támogatják. Kiemelt hangsúlyt kapnak a rugalmas foglalkoztatás eddig kevésbé ismert formái is: a távmunka és a részmunka mellett a bedolgozás, a munkaerő kölcsönzés vagy az alkalmi munka - mondta el az államtitkár.



Schanda Tamás úgy fogalmazott, a nemzet a családokból meríthet erőt, ezért a kormány a családokra épít.



A családbarát szemlélet a fejlesztéspolitikában is hangsúlyosan megjelenik, az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) felhívásainak körülbelül 56 százaléka a gyerekeket, a fiatalokat és a családokat érinti - fűzte hozzá.