Szörnyű

A kórházban hagyták a szívbeteg kisbabát

Egy fertőzés miatt vitték be az alig pár hónapos kisfiút. Mikor kiderült, hogy baj van a szívével, szülei inkább lemondtak róla. 2017.09.29 13:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A babát a Győr-Moson-Sopron megyei kórházba vitték be szülei egy fertőzés miatt, ott azonban kiderült, hogy baj van a szívével is. Mikor a szülők ezt megtudták, két hétig feléje sem néztek, majd papíron közölték, lemondanak róla.



A Bors szerint minden esélye megvan a kisfiúnak a gyógyulásra. Két édesanya gyűjtésbe kezdett neki. Egyikük szerint rotavírus-fertőzéssel vitték be, akkor került az intenzívre, mikor kiderült a szívproblémája. Hamarosan örökbefogadható lesz.



A két jószívű édesanya mellett, a győri Lurkó alapítvány is fogadja a picinek szánt adományokat.