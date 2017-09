FM

"Kutyakötelesség" a felelős állattartás

A XXI. századra jelentősen megváltoztak az állattartási szokások, a kutya például már nemcsak házőrző, hanem számos háztartásban az ember társa. 2017.09.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A társadalomnak tisztában kell lennie a felelős állattartás követelményeivel, a szemléletváltásra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) évek óta kiemelt figyelmet fordít - mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, a "Kutyakötelesség" című kiadvány bemutatóján csütörtökön Dunakeszin, a minisztérium közleménye szerint.



Zsigó Róbert emlékeztetett, hogy a XXI. századra jelentősen megváltoztak az állattartási szokások, a kutya például már nemcsak házőrző, hanem számos háztartásban az ember társa.



A "Kutyakötelesség - Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz" című kiadvány összeállításán közösen dolgozott az FM, a Nébih, a Belügyminisztérium, Rákos-mente jegyzője, ügyvédek és a Vigyél Haza Alapítvány önkéntes munkatársai. Utóbbiak a kiadvány létrehozásának kezdeményezői voltak.



Az ismertető szakmai felülvizsgálatát a szolgálati kutyákat alkalmazó rendvédelmi szervek legnagyobb kutyakiképző intézménye, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központja végezte el. A központ a jövőben támogatja a kiadvány terjesztését, részt vállal a rendőri szervekhez történő eljuttatásában és tartalmát beépíti saját képzési programjaiba is.



A kötet felvilágosítást nyújt többek között a kötelező oltásokról, a mikrochipes jelölésről, a sétáltatás szabályairól vagy a tartós kikötés tilalmáról is.



Az agrártárca államtitkára kiemelte: az FM az idén 40 millió forinttal több forrást biztosít az állatvédelem támogatására. Az előirányzat keretösszegéből 30 millió forintot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatására fordítanak. Zsigó Róbert beszélt arról is, hogy 2010 óta különböző pályázatok útján már mintegy 3 milliárd forint került a természet- és állatvédő szervezetekhez - tartalmazza a közlemény.