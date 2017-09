Belpol

Kitört az MSZP-s politikusból: én Gyurcsányt választom

Horváth Csaba szerint aki nem Gyurcsányt választja Orbán helyett, az lépjen be a Fideszbe, mert nem akar kormányváltást. Az ATV-ben úgy fogalmazott: félre kell tenni a hisztit, a baloldalról pedig az a véleménye, hogy töketlen. 2017.09.28 12:18 ma.hu

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője volt az ATV Start című vendége csütörtök reggel. Az adásban természetesen előkerült az összefogás témája, a szocialista politikus pedig egészen meredek állításokat fogalmazott meg. (A videón 07:04-től)



„Ma már a Fidesz akár 30 százalékkal is tudna kétharmadot szerezni. Nyilván az ellenzék a másik oldalon olyan töketlen” – mondta - hozzátéve, hogy a kormánypárt a médiatúlsúlyával eltünteti az ellenzéket. Vujity Tvrtko azon kérdésére, hogy kire gondolt, amikor töketlenségről beszélt, a politikus úgy válaszolt: az egész demokratikus ellenzékre gondolt.



„Ha úgy tetszik, mindannyian ebben az értelemben töketlenek vagyunk” – szögezte le.

Ezt követően arról beszélt, hogy a választók 70 százaléka kormányváltást akar, megosztott ellenzék mégsem tudja megszólítani őket. „Ez az orbáni recept, hogy meg kell osztani az ellenzéket. De persze, kell hozzá egy töketlen ellenzék, aki elfogadja az orbáni receptet” – magyarázta az MSZP-s politikus, majd ledobta az atombombát:



„Én egy egyszerű kérdést tettem fel magamnak: Orbán vagy Gyurcsány. Ha a kormányváltás bárkinek fontos – nekem fontos –, akkor én Orbán vagy Gyurcsány között mindig Gyurcsányt fogom választani, és azt javaslom: mindenki tegye fel magának a kérdést: ön is, én is, a választók, a politikai pártok, a politikusaik. Tegyék fel azt a kérdést, hogy Orbán, vagy Gyurcsány. Ha Orbán a válasz, akkor lépjen be a Fideszbe, ha pedig Gyurcsány a válasz, akkor a demokratikus ellenzék tagjaként, ő kormányváltást akar”.



A szocialista politikus azt kéri: mindenki tegye félre a személyes hisztijeit, sértődéseit és becsípődéseit.