Ellenségeskedés

Plakátháború: Simicska Lajos visszalép

Simicska Lajos cégei egyelőre nem tesznek ki újabb politikai plakátokat. Ezt maga a vállalkozó jelentette be, miután a kormányhivatalok elkezdték leszedni a kormányellenes plakátokat a cég reklámhelyeiről. Eltávolítják a Jobbik plakátjait is. Simicska Lajos szerint lehetetlen további anyagi és személyes kockázatot vállalni. Egy új jogszabály miatt plakátonként akár 150 ezer forint bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.