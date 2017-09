Terv

Fővárosi Közgyűlés - A testület megerősítette korábbi döntését a római-parti védműről

Azaz nem támogatta a Lányi András író, filozófus által készített, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslatot.

Megerősítette korábbi döntését a római-parti védműről szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.



A testület nem támogatta a Lányi András író, filozófus által készítetett, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslatot, és kimondta azt is, hogy változatlanul fenntartja a korábbi, a part menti nyomvonalat támogató határozatát.



A Lányi-féle javaslatot 9 igen és 19 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett utasították el. A képviselők 19 igen vokssal, 9 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett döntöttek arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés változatlanul fenntartja az április 5-i határozatát, amelyben kimondta, hogy "a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra".



A testület támogatta Bús Balázs III. kerület polgármestere (Fidesz-KDNP) azon módosító javaslatát, amely szerint a közgyűlés - a korábbi döntés fenntartása mellett - megbízza a tervezőt tanulmányterv elkészítésével, amelyben megvizsgálja egy harmadik, a római-parti telkek határában álló kerítések nyomvonalában haladó parti gát lehetőségét. Erről a testület 19 igennel, 1 nem szavazat ellenében és 10 tartózkodás mellett döntött.



A Lányi-féle javaslatról Tarlós István főpolgármester módosító javaslatára szavazott a közgyűlés.



A közgyűlés - miután előterjesztője visszavonta - nem döntött arról a javaslatról, amely azt célozta: a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi bizottság vizsgálja meg azt, hogy "az adott témakörben - a törvényi moratórium lejártát követően - indokoltnak és szükségesnek tartja-e fővárosi szintű helyi népszavazás kezdeményezését".

Az előterjesztő Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes közölte, a javaslat visszavonását azért kezdeményezte, hogy az ügyben várják meg a Kúria döntését.



Úgy fogalmazott, nem tönkretenni akarják a Római-partot, hanem felújítani és az eredeti pompájába visszaállítani a területet, egyúttal biztosítani az ott élők árvízvédelmi biztonságát.



Horváth Csaba (MSZP) értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a főpolgármester miért nem hajlandó megkérdezni legalább a helyben élő 55 ezer embert az árvízvédelmi nyomvonal kiválasztásakor.



A szocialista politikus beszélt arról is, hogy szerintük a Fidesz "baráti lakótelep-építői" üdülő helyett valójában lakásokat építenek a területen és azok védelmére kívánják felépíteni a mobilgátat.



Hasonlóan vélekedett Gy. Németh Erzsébet (DK), aki szerint a főváros semmilyen módon nem asszisztálhat ahhoz, hogy Garancsi István lakóházakat építsen a Római-parton.



Tokody Marcell (Jobbik) elmondta, a kérdésben nem lehet felelősségteljes döntést hozni, mert elmaradtak a megfelelő szakmai, lakossági vitafórumok, amelyeket minél hamarabb pótolni kellene.



Csárdi Antal (LMP) csalódottságának adott hangot, amiért a közgyűlés nem hallgatta meg azt a két szakértőt, akiknek szót kért. Megismételte továbbá azon javaslatát, hogy az új gát végleges nyomvonalát egyéves megalapozó vizsgálatoknak kellene megelőznie.



Bús Balázs a Római-parti telkek határában álló kerítések nyomvonalában haladó gát lehetőségének vizsgálata kapcsán arról beszélt, hogy szerinte egy ilyen, akár kisajátításokkal is járó nyomvonal elegendő biztonságot jelenthet egy jeges árvíz ellen, továbbá a part természetközeli állapotát is megóvhatná. Megjegyezte továbbá, egy általuk készített helyi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 43 százaléka támogatna egy ilyen megoldást, míg a Nánási út, Királyok útja nyomvonalat 37 százalék, a part menti védekezést pedig 16 százalék támogatná.

Karácsony Gergely (Párbeszéd), a XIV. kerület polgármestere erre reagálva azt mondta, a legjobb megoldás talán az lenne, ha a mostani fővédvonal megerősítése mellett egy kiegészítő gátat is építenének a Bús Balázs által felvetett módon.



Tarlós István főpolgármester azt hangsúlyozta: semmi egyebet nem akar, mint megoldani a 25 éve megoldatlan problémát. A mobil védműről szólva azt mondta, az ellenzők részéről többször elhangzott, hogy teljesen bizonytalan ilyen védműveket építeni ilyen hosszúságban, holott vannak példák ennek ellenkezőjére. Kölnben 9 kilométernyi mobilgát épült, és van ilyen védmű Krakkóban és Prágában is - közölte.



A főpolgármester a vita során szakértői anyagokból, véleményekből is idézett, és elmondta: a Lányi-féle javaslattal szemben legalább öt dokumentum áll szemben.



Tarlós István kitért arra is, hogy az ügyben "hazudnak a népnek" azok, akik korábban - 2009-es szocialista kezdeményezésre - a part menti nyomvonalon egy sokkal hosszabb védművet szavaztak meg. Nem igaz, hogy úgynevezett nyári gátról döntöttek, azt ideiglenesnek állítják be, de nem az volt. Az akkori MSZP-SZDSZ-koalíció fogadta el a partélen építendő védmű tervét - tette hozzá.



Mint mondta, akkor nem volt sem vita, sem lakossági fórum, és nem készítettek róla szakvéleményt sem.



A közgyűlési teremben jelen voltak a part menti változatot támogató és az azt ellenző civilek, akik molinókon és magasba tartott táblákon fejezték ki véleményüket.