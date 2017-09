Ellátás

Éjszakánként kilenc fok a kórtermekben

Éjszakánként kilenc fok van kórtermekben, még hétfőn is erről panaszkodott a fővárosi Szent János kórház egyik dolgozója. Szombaton számolt be az RTL híradója arról, hogy az intézményben elromlott a kazán, ezért több osztályon nincs fűtés. Ezért visszamentek a kórházba, ahol azt tapasztalták, volt, aki hősugárzót hozott magával otthonról. Kiderült, már nyáron tudni lehetett, hogy rossz a kazán, és tavaly télen is több hétre leállt a fűtés. A kórházat fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központtól viszont nem kaptak választ.