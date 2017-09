Fejlesztés

Nagyszabású energiahatékonysági fejlesztés zajlik a Gödi Németh László Általános Iskolában

hirdetés

A fejlesztés elsődleges célja, hogy az épület energiahatékonysága javuljon, üzemeltetési költsége csökkenjen, de a fejlesztés egyúttal komfortosabbá is teszi az ingatlant az ott tanulók, dolgozók számára. A tetőre nagy teljesítményű napelemes rendszer kerül, míg maga az épület vastag hőszigetelést és új nyílászárókat kap. Mindezen beruházások az Európai Unió és a Magyar kormány 206, 89 millió forintos támogatásának köszönhetően jöhettek létre.



Teljes energetikai korszerűsítés kezdődött a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 2017 áprilisában. A felújítást „A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.9-16-2016-00072 azonosító számú pályázat alapján megítélt 206 891 729 Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás teszi lehetővé.



A beruházás során 15 cm vastag, grafitadalékkal dúsított szigetelést helyeznek el az oktatási intézmény épületének teljes homlokzatán, és felújítják az épület tetőszigetelését is. Minden külső nyílászáró helyére a legkorszerűbb, háromrétegű üvegezéssel ellátott, műanyagtokos ablak kerül, és a tetőn telepítenek egy 40 kWp teljesítményű napelemes rendszert.

A jelentős ráfordítások eredményeképpen az épület energiafogyasztása jelentősen csökken, üzemeltetési költségei alacsonyabbak lesznek. Nemcsak a villamos energiáért kell a korábbi töredékét fizetni (éves átlagban csak a megtermelt és elfogyasztott árammennyiség különbségét, ha az utóbbi a több), de a szigetelés miatt a fűtésért is.



További fontos hozadéka a fejlesztésnek, hogy az épület összes helyisége, a tantermek, tanári és kiszolgáló helyiségek, tornaterem is kellemesebbé válik az ott tanulók és dolgozók számára, mert az új, hatékony hőszigeteléssel javul a bent tartózkodók általános hőérzete.