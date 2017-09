Katasztrófavédelem

Új tűzoltóautókkal bővült a katasztrófavédelem gépjárműparkja

Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön a járművek ünnepélyes budapesti átadásakor emlékeztetett: a kormány 2010-ben Magyarország biztonságának növelését ígérte, és vállalásait lépésről lépésre teljesíti.



Növelték a közbiztonságot, a vagyonbiztonságot, csökkentették a tűzesetek által okozott károkat, jobban óvják a polgárokat a tűzesetektől, valamint gyorsabban és hatékonyabban segítenek a katasztrófahelyzetekben - sorolta az eredményeket.



A belügyminiszter közölte: a technikai fejlesztések során sajátos utat jelöltek ki, hogy "a befektetett energia a legjobban hasznosuljon". Elsősorban a gyakorlati igényeket vették figyelembe, vizsgálták a legeredményesebben használható technikát, a magyar építkezési szokásokat, továbbá a leggyakrabban előforduló megoldásra váró katasztrófahelyzeteket.



Ezen elvárásokat figyelembe véve készült a Renault, a Rába és a BM Heros Zrt. együttműködésében tervezett és gyártott tűzoltóautó, és annak teljes felszerelése.



Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben készült el a hazai gyártású tűzoltóautó prototípusa, 2016-ban indult a sorozatgyártás. Ebben az évben 54 tűzoltóautó készül el, ezek közül adtak át csütörtökön huszonötöt - közölte Pintér Sándor.



A belügyminiszter kitért arra is, hogy a fővárosban 1999 óta "nem volt ilyen léptékű fejlesztése" a tűzoltóságnak.



Pintér Sándor szólt arról, hogy kiemelten fontos számukra az önkéntes tűzoltóságokkal való együttműködés, ezért "erősítik eszközparkjukat, működésük feltételrendszerét". A munkájukat segíti majd a most átadott öt felújított tűzoltóautó.



Tarlós István főpolgármester arról beszélt, hogy a tűzoltói tevékenység nagy múltra tekint vissza a fővárosban: 1870 óta működik - Európában is az elsők között - hivatásos tűzoltóság.

A most átadott tűzoltóautók közül hét a főváros védelmét szolgálja - közölte.



Tarlós István elmondta: az előző három évben a fővárosi katasztrófavédelem megközelítőleg kétmilliárd forint értékben 31 új gépjárművet vehetett át.



Közölte, 2016-ban több mint 6000 tűzesethez és mintegy 7500 műszaki mentéshez, 2017-ben eddig 4000-et meghaladó tűzesethez és 6000 fölötti műszaki mentéshez kaptak riasztást a fővárosi tűzoltók.



A közreadott sajtóanyag szerint a 25 új Heros-Rába Aquadux-X 4000 típusú gépjárműfecskendővel együtt 2016 óta összesen 75 ilyen tűzoltóautó állt rendszerbe. A magyar járművek rendszerbe állításával a katasztrófavédelem gépjárműfecskendőinek átlagéletkora 15 évről 12,4 évre csökkent.



A 25 új tűzoltóautó Budapest II., IV., XI., XIII., XVII., XIX., XX. kerületébe, valamint Debrecenbe, Győrbe, Keszthelyre, Kiskőrösre, Komáromba, Makóra, Monorra, Nyíregyházára, Pétervására városába, Pétfürdőre, Salgótarjánba, Siklósra, Siófokra, Szarvasra, Szekszárdra, Szentesre, Szigetszentmiklósra és Szolnokra kerül.