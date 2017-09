Katasztrófavédelem

Mindenki ellenőriztesse fűtőkészülékét!

A hivatalos fűzési szezon megkezdése, vagyis október 15. előtt mindenki ellenőriztesse fűtőberendezését, illetve szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt a balesetek megelőzése érdekében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton a honlapján.



A tájékoztatás szerint fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása.



Elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét; a legcélszerűbb az első fűtés előtt szakemberrel megvizsgáltatni és kitisztíttatni a berendezést.



A közlemény szerint a szennyeződések, eltömődések és a szabálytalan házi kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a zárt térbe visszajutó gázok, leginkább a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az emberekre és a háziállatokra.



A gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegőjével és rendkívül mérgező, vagyis biztonságosan csak szén-monoxid-érzékelővel mutatható ki a jelenléte. Az OKF jó minőségű szén-monoxid-érzékelő beszerzését javasolja az érintettek számára. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálható az ellenőrzéseken megfelelt és megbukott érzékelők listája is - közölte az OKF.