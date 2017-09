Választás

Az NVI megkezdi a területi szervek felkészítését a tavaszi választásra

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a jövő héten megkezdi a területi választási szervek felkészítését a tavaszi országgyűlési választásokra - jelentette be az iroda elnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.



Pálffy Ilona elmondta: a regionális szintű választásszakmai értekezleteken négyszáznál több munkatárs vesz majd részt. Hétfőn és kedden Kolozsváron pedig a helyi és a csíkszeredai konzulátus munkatársait készítik fel a regisztrációval és a levélszavazással kapcsolatos feladatokra.



Közölte azt is, hogy a tavaszi választásokra 8,1 milliárd forintot biztosít a költségvetés, 600 millióval többet, mint a 2014-esre. A több forrást a regisztráltak számának növekedésével, a biztonsági beszerzésekkel, valamint a helyi választási szervek munkatársainak nyújtott, a szavazással összefüggő feladatok ellátásáért adott bér emelésével indokolta. Jelezte: a szavazatszámláló bizottsági tagok eddigi mintegy 10 ezer forintos napi juttatásának mértékét 50 százalékkal tervezik emelni.



Hozzátette: a korábbi választások idején 1-1,5 milliárd forinttal kevesebbet költöttek az előirányzatnál, így elképzelhető, hogy most sem használják majd fel a teljes keretet.



Az újságíróknak kiosztott tájékoztató szerint az összköltségvetésben a helyi és területi szerveknél 3,4 milliárd forint kiadást, központi szinten pedig 4,7 milliárd forint költséget tervezett az NVI. Az utóbbiak főként nyomdai és postai, továbbá informatika és biztonsági kiadások.



AZ NVI az összköltségvetésben 2,8 milliárd forint személyi juttatást, 3,5 milliárd forint dologi kiadást és 1,8 milliárd forint informatikai kiadást tervezett.



Az NVI elnöke emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnök az alkotmány szerint egy áprilisi vagy májusi vasárnapra írhatja ki az országgyűlési választást, ám ez nem eshet ünnepnapra, így például húsvétra, pünkösdre, május elsejére. Ez azt jelenti, hogy hét vasárnap közül választhat az államfő, ezek: április 8., 15., 22., 29., május 6., 13. és 27.