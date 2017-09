Másodfok

Hagyó-per - Védenceik felmentését kérték az ügyvédek

Védenceik felmentését, illetve a felmentő ítéletek helybenhagyását kérték az ügyvédek a Hagyó Miklós, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettese és társai ellen indult per másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtáblán. 2017.09.14 15:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Kecskeméti Törvényszék első fokon hivatali visszaélés és - felbujtóként elkövetett - hűtlen kezelés bűntette miatt két év, négy évre felfüggesztett börtönre ítélte Hagyó Miklóst. A bíróság több más vádlottat is elmarasztalt, rájuk szintén felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vagy pénzbüntetéssel sújtotta őket, három vádlottat pedig felmentett.



A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a vádlottak egy része esetében a büntetés súlyosítására, mások esetében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt.



Perbeszédében több ügyvéd is hangsúlyozta a csütörtöki másodfokú tárgyaláson, azzal, hogy az ügyben első fokon a Kecskeméti Törvényszék járt el, szerintük sérült védenceik törvényes bíróhoz való joga. A védők az ügyészség - több vádpont esetében is az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérő - indítványának elutasítását kérték.



Papp Gábor, az első fokon minden vádpontban felmentett Mesterházy Ernő - egykori főpolgármesteri politikai főtanácsadó - védője bírálta az ügyészség tevékenységét, álláspontja szerint a vádhatóság az eljárás során számos szabályszegést, mulasztást követett el. Közölte ugyanakkor, hogy "a politika, a közvélemény és az ügyészség nyomása ellenére" a törvényszék tisztességesen végezte munkáját.



Az Antal Attila - a BKV Zrt. egykori vezérigazgatója - védelmét ellátó Gyalog Balázs osztotta védőtársa álláspontját, emellett többször is kitért arra, hogy az eljárás a politikai kampány része volt a 2010-es, 2014-es választásokat megelőzően, és az lesz várhatóan a 2018-as voksolás előtt is.



Balogh Zsolt negyedrendű vádlottnak, a BKV Zrt. Antal Attilát követő vezérigazgatójának ügyvédje, Szigethy György is a felmentésre tett indítványt, kifejtve, védence nem okozott vagyoni hátrányt a közlekedési társaságnak.



A hetedrendű vádlott - Hagyó Miklós egykori jogi tanácsadójának - ügyvédje, Dezső Antal védőtársaitól eltérően az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Szerinte a Kecskeméti Törvényszék által egy év felfüggesztett börtönnel sújtott vádlottat érintő vádpont esetében a bíróság nem tárta fel a történtek minden részletét.



A tárgyalás szeptember 21-én további védőbeszédekkel folytatódik, majd a vádlottak szólhatnak. Ha a felszólalások időtartalma lehetővé teszi, akkor a táblabíróság Mezőlaki Erik vezette tanácsa aznap határozatot is hirdet.