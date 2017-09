Emmi

Magyar szakember is bekerült a WHO európai regionális bizottságába

hirdetés

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális bizottságának magyarországi ülésén a bizottság állandó bizottságának tagjává választották Páva Hannát, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató-helyettesét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-vel.



A közleményben emlékeztetnek: a WHO európai regionális bizottságának 67., négynapos ülése hétfőn kezdődött Budapesten. A tanácskozás levezető elnöke Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.



A regionális bizottság szerdai ülésén új tagokat választott testületeinek és bizottságainak megüresedett pozícióira. A WHO európai regionális bizottsága állandó bizottságának tagjává választották három évre Páva Hannát, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató-helyettesét - közölték.



Az állandó bizottság egyebek mellett a regionális bizottságot képviseli, gondoskodik róla, hogy érvényesüljenek a bizottság határozatai és szakpolitikája, tanácsadóként működik közre a regionális bizottság elé terjesztett kérdésekben, a regionális bizottság ülései között tanácskozik a regionális igazgatóval, és saját javaslatokat terjeszt a regionális bizottság és a regionális igazgató elé - ismertette a tárca.