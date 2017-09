Légi közlekedés

Budapestre érkezett a világ legmodernebb utasszállítója

Ezzel ünnepelte a Lufthansa magyarországi üzemének 50. évfordulóját. A repülőgép Münchenből érkezett.



Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az ünnepségen, pénteken elmondta, a Lufthansa járatnyitásra Budapestre sikertörténet, a légitársaság profi, megbízható és elkötelezett. Ez a miniszter szerint a számokon is látszik, hiszen a német légitársasági csoportnak évi 110 milliós utasforgalma van és 18 millió utas véleménye alapján a legjobb európai légitársaságnak választották.



Antal Gábor, a Lufthansa magyarországi vezetője köszöntőjében felidézte, hogy 1967-ben indították el az első járatot Budapestre egy Boeing 727-essel, az első évben 9 ezer utasuk volt. Most évente 1,6 milliós az utasforgalmuk, ezzel a legnagyobb hagyományos légitársasággá váltak Budapesten.



Kam Jandu, a Budapest Airport járatfejlesztési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy Németország rendkívül fontos kereskedelmi partnere Magyarországnak, ezért a légi kapcsolatok kiemelkedő fontossággal bírnak.



Hozzátette: köszönhetően a Lufthansa járatfejlesztéseinek is, idén 13 milliós utasforgalomra számítanak a repülőtéren, ami 15 százalékkal több, mint a tavalyi.



Az Airbus A350-ese a világ legmodernebb hosszú távú utakat teljesíteni képes repülőgépe, amely elődjéhez, az A330-ashoz képest 20 százalékkal gazdaságosabban üzemeltethető, ugyanennyivel kevesebb károsanyagot bocsát ki és 50 százalékkal halkabb. A gépet jelentős részben karbonszálas kompozit anyagból készítették, és teljesen új fejlesztésű hajtóműveket kapott a Rolls Royce-tól.