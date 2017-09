Külpolitika

Szijjártó őrültnek nevezte Kim Dzsongunt

Egy olyan ember vezeti Észak-Koreát, aki teljes mértékben kiszámíthatatlan és az őrült jelző az semmiképpen nem tűnik itt, most túlzónak - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a TV2 I/I Azurák Csabával című műsorában. Annak apropóján beszélt, hogy Phenjan nemrég kísérleti nukleáris robbantást hajtott végre, valamint rendszeresen kísérletezik balllisztikus rakétákkal, az ENSZ tiltásai ellenére.

Szijjártó azt mondta a műsorban, hogy "a világ önvédelmi mechanizmusának be kéne indulnia", a legsúlyosabb forgatókönyvekre is fel kell készülni. A nagyhatalmak feladata szerinte, hogy rákényszerítsék Észak-Koreát, hogy hagyja abba atomprogramját.

Magyarországnak az az álláspontja, hogy a lehető legszigorúbb szankciókat kell most már minél előbb bevezetni.

Ezért támogatja a kormány a még szigorúbb szankciókat, valamint új EU-s szankciók bevezetését is. A nagyhatalmak megegyezésére van szükség mindenesetre, ami azért lehetséges, mert a kínai és orosz álláspont is keményedett az ügyben.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt az ügyben a csütörtöki Kormányinfón, és azt mondta, Magyarország Észak-Korea ügyében követi az uniós és NATO-szövetségesi álláspontot. Hozzátette, a teljes kereskedelem leállítására is hajlandó Phenjannal, bár az csak gyógyszerexportot jelent évi 7 millió forint értékben.