Bulgáriai baleset

Rohamosan javul Vanessza állapota

Rohamtempóban javul a Bulgáriában balesetet szenvedett Burkus Vanessza állapota, logopédus és pszichológus is foglalkozik vele. Vanesszát hétfő óta a fővárosban, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelik. A délmagyar.hu-nak édesapja azt mondta, nem gondolta volna, hogy hirtelen ennyit javul az állapota. Vanesszát az újabb környezetváltozás eleinte zavarta, de hamar elfogadta az új helyzetet, egyre többet kommunikál. Elsősorban szerelmével, Martinnal, de vele is beszélt már.

"Abból is látjuk, hogy egyre többször van öntudatánál, hogy Martin telefonját egyedül kikódolta, majd zenét keresett rajta magának. Amikor pedig megunta, lezárta a készüléket, és visszaadta" - mondta az apa.

Burkus Sándor szerint lánya nagyon meg akar gyógyulni.

"Az intézetben is próbálják önállóságra tanítani, például nem etetik meg. Az első napon még csökönyösködött, hogy nem veszi kézbe a szendvicsét. Aztán megkérdezte tőlem: »Ha eszek, hazaviszel?« Amikor megígértem neki, hogy ha meggyógyul, igen, evett" - mesélte.

A lányt édesapja és Budapesten tanuló szerelme mindennap látogatja, délelőtt pedig logopédus, pszichológus foglalkozik vele, járni tanítják és zeneterápiát is kap.