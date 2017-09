Diplomácia

Marosvásárhelyi iskolaügy - A KKM bekérette a román nagykövetet

Magyar Levente, a tárca parlamenti államtitkára újságíróknak elmondta: a nagykövettel azt közölték, megdöbbenéssel állnak azelőtt, hogy Szijjártó Péter miniszter bukaresti látogatása után egy nappal a román hatóságok egyértelművé tették, hogy a marosvásárhelyi magyar katolikus gimnázium működését felfüggesztik.



Az államtitkár szóvá tette azt is, hogy a döntésről nem tettek említést korábban a romániai látogatáson lévő magyar külügyminiszternek.



Szerinte a gimnázium működésével kapcsolatos döntés több száz magyar családot hoz lehetetlen helyzetbe néhány nappal a tanév kezdete előtt.



Magyarország a döntést a katolikus egyház, a magyar kisebbségek, a gyermekek, az érintett családok és a romániai restitúciós folyamat elleni támadásnak értékeli. Rendkívül barátságtalan és súlyos lépésről van szó Románia részéről - közölte.



Az államtitkár elmondta: a kormány úgy döntött, határozatlan ideig felfüggeszti Románia különböző nemzetközi szervezetekbe, például az OECD-be való jelentkezésének támogatását, holott korábban erre ígéretet tett. Elmondta, Románia OECD-tagságáról szeptember 8-án lesz szavazás, a tagsághoz minden tagállam szavazatára szükség van.



Felszólította a szomszédos államot arra, hogy haladéktalanul, a legrövidebb időn belül oldja meg a marosvásárhelyi magyar oktatás ügyét.



Magyar Levente kijelentette azt is: Magyarország Romániát stratégiai partnerének és fontos szövetségesének tekinti, ebben semmilyen változás nincs a korábbiakhoz képest.



Hozzátette: hálásak azért, hogy a román fél a múlt héten szívélyesen és konstruktív légkörben fogadta a magyar külgazdasági és külügyminisztert.



Kitért arra is, hogy a román hatóságok három iskolát ajánlottak fel a katolikus gimnázium helyett a diákoknak. Ebből kettő román iskola, egy faipari és egy építészeti iskola - jegyezte meg, rámutatva, hogy a diákok jó része így nem tudná tanulmányait anyanyelvén folytatni.



Magyar Levente szerint Románia az elmúlt hónapokban többször megígérte, hogy megoldja ezt a problémát. "Megvezetve érezzük magunkat" - fogalmazott, hozzátéve, hogy több száz gyereket és szülőt is megvezettek.



Elmondta, kifogásolják, hogy a román fél nem hallgatta meg, "lesöpörte" azt a számtalan megoldási javaslatot, amelyet a többi között a magyar érdekképviseletek tettek.



Az államtitkár azt is kifogásolta, hogy a szülőket megfélemlítették.