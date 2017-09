Eladó

Libanoniak kezébe került a Köztársaság téri legendás pártház

hirdetés

Négy libanoni üzletember ingatlanfejlesztő cégének, a Red.hu Kft.-nek a tulajdonába került májusban egy tavaly decemberben alapított vállalkozás, a Vision BP26 Kft. Nem is tűnt volna fel a hvg.hu-nak ez a cégfelvásárlás, ha alig egy hónappal a vétel előtt nem ebbe a cégbe apportálnak egy ikonikus budapesti ingatlant, a II. János Pál pápa (korábban Köztársaság) téri volt pártszékházat.



A II. világháború idején még a budapesti náciknak otthont adó épületegyüttesbe 1945-ben költözött a kommunisták budapesti pártbizottsága és ifjúsági szervezete. Az 1956-os forradalom idején a felkelők megostromolták és elfoglalták az ÁVH katonáival őrzött ingatlanokat, amelyekről az a hír járta, hogy az alatta lévő kazamatákban politikai foglyokat kínoztak. Bár ezt a legendát senki sem tudta megerősíteni, a pártház – amelyet 1956 után az utódpárt MSZMP budapesti szervezete foglalt el – a kommunista korszak erőszakszervezetének jelképévé vált. A rendszerváltás után azért a Magyar Szocialista Párt is jó ideig ott székelt, a párt 2007-ben, Gyurcsány Ferenc pártelnökké választása után adott túl a komplexumon. Azóta hajléktalanok foglalták el az elhagyatott épületet, amelyből az utóbbi években nem csak a berendezést hordták el, de már ablakai sincsenek meg.



A libanoni üzletemberek most akár a kazamaták legendájának is utánajárhatnak, miután a józsefvárosi önkormányzat kiadta a bontási engedélyt az épületre egészen a pince szintjéig, és már csak a szomszédok beleegyezésére várnak, hogy jogerőssé váljon a döntés.