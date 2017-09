Családvédelem

A szombathelyi megyés püspöknek elege van a stadionokból

MTI Fotó

A Facebookon közölt egy hosszabb írást a szombathelyi megyés püspök, amelyben azt boncolgatja, hogy mi mindenre lehetne költeni a focira is elfolyó pénzt. Nem véletlenül, hiszen azóta, hogy a kormány úgy döntött, a nyereséges cégek adójuk egy részét sportszervezeteknek is felajánlhatják, nagyjából 415 milliárd forint társaságiadó-bevétel került a sportszövetségek és klubok számlájára. Ebből a labdarúgásnak 133,5 milliárd forint jutott, amelyből 12,5 milliárd a felcsúti zsebbe került.



Székely János ezért leírta, hogy a cégek a társaságiadó-kedvezmény jóvoltából felajánlható összegekkel ahelyett, hogy a labdarúgás "fejlesztésére" adnák, a gyerekvállalást segítsék. Sokkal több értelme lenne ebből a keretből munkahelyi óvodákat és bölcsődéket támogatni. Ha a fenti összegnek csak a fele ment volna óvodák és bölcsődék támogatására, már megérte volna.



Egyébként a Nyugat.hu talált rá a bejegyzésre, amelyben Székely János további, egészen furcsa ötletekkel is előállt, ilyen például az, amikor arról értekezik, hogyan lehetne csökkenteni az abortuszok számát. Jó megoldásnak gondolja, ha a terhességmegszakítás előtt megmutatják az anyának a magzatot egy nagyobb felbontású fotón. Felveti, hogy "a szülészetek harmadát-felét alakítsák át abortuszmentes, csak az életet szolgáló szülészetekké".