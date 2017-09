Volán

Kirúgták a fiatal nővel szemétkedő buszsofőrt

hirdetés

A 27 éves Szilvia az utolsó Gyálra tartó (55-ös) busszal szeretett volna hazajutni augusztus 19-én a Közvágóhídtól. A jármű a menetrendhez képest percekkel korábban ért oda, így a nő lemaradt róla.



Egy taxistól kért segítséget, ám mikor utolérték, a buszsofőr nem nyitotta ki az ajtót, inkább továbbhajtott.



A következő megállónál folytatódott a szemétkedés. A taxis odavitte a nőt, ám a buszsofőr szándékosan tíz méterrel a megálló előtt állította meg a buszt, mire a nő odafutott, már ment is tovább.



A következő megálló volt a legdurvább. A taxis odavitte a nőt, aki a busz elé állt, hogy most már aztán felszáll mindenképp. Erre a buszsofőr gázt adott, el is gázolta volna a nőt, ha nem ugrik el.



Szilvia panaszlevelet írt a Volánbusz Zrt-nek, amely augusztus 30-i válaszlevelében közölte: a jármű kamerafelvételei igazolták a történteket. Eljárást indítottak a buszvezetővel szemben, aminek következményeként a továbbiakban nem dolgozhat menetrend szerinti járataikon.