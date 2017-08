Odaütnek

Marad a sztrájkhelyzet a Tescónál

Szerdán hétórás egyeztetést folytatott egymással a sztrájkbizottságot alapító két szakszervezet, a KDFSZ és a KASZ, valamint a Tesco - írta a Magyar Idők.

Az áruházlánc csütörtökön közleményt adott ki, amelyben jelezte, az előző napi egyeztetésen arra törekedett, hogy olyan, a munkatársak érdekeit szem előtt tartó megoldás szülessen, ami nem veszélyezteti a hosszú távon fenntartható működést. A vállalat úgy véli, hogy a múlt héten benyújtott új sztrájkkövetelések mindegyikéhez olyan javaslatot tett, ami rövid- és hosszú távon is megoldást jelenthet.

A Tesco szerint konstruktív tárgyalások folytak, számos ponton közeledtek az álláspontok, de vannak olyan területek, amelyek további egyeztetést igényelnek. Éppen ezért szeptember 11-én újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, miközben a Tesco több témában is rendszeres találkozókat és közös munkacsoportok felállítását kezdeményezte.

Hogy pontosan mi volt az ajánlatuk a szakszervezetek felé, arra nem tértek ki a közleményben.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) közös közleményt adtak ki az egyeztetés után. Ők is úgy nyilatkoztak, hogy az egyeztetésen valamelyest közeledtek az álláspontok, viszont értékelésük szerint érdemi előrelépés nem történt. A szakszervezetek pedig kiemelten fontosnak tartják, hogy érdemi tárgyalások legyenek a béremeléssel és a létszámproblémákkal kapcsolatban.

A munkáltató azonban az egyeztetésen a sztrájkköveteléseket gyakorlatilag nem kívánta teljesíteni.

A KASZ és a KDFSZ képviselői határozottan kiállnak a munkavállalók által megfogalmazott követelések mellett. Mivel a tárgyalás eredménytelenül zárult, ezért sem a KASZ sem a KDFSZ nem kötött semmilyen megállapodást a munkáltatóval.A szakszervezetek konstruktívan kívánnak együttműködni a munkáltatóval, ezért a felek megállapodtak, hogy a következő egyeztetést szeptember 11-én tartják.

A sztrájkbizottságok felhívták a munkáltató figyelmét, hogy továbbra is sztrájkhelyzet van.