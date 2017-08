Felsőoktatás

Átadták a Budapesti Gazdasági Egyetem új campusát

MTI/Máthé Zoltán

Varga Mihály gazdasági miniszter köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy a magyar gazdaság előrelépjen, szükséges, hogy ne csak gyakorlati szereplői, a vállalkozások, cégek munkatársai álljanak elő új, innovatív ötletekkel, hanem időről időre azok is megújuljanak, akik képzik őket.



A tárcavezető szerint azok az társadalmak tudtak egyetemeket létrehozni, fejleszteni, amelyek hittek a fejlődésben, a növekedésben, és rájöttek arra, hogy minőséget csak oktatással, képzéssel lehet elérni.



Magyarország "növekedésére készül", és ehhez "jól képzett, tudással bíró emberekre" van szüksége - fogalmazott.



A miniszter fontosnak nevezte, hogy a vállalkozásokat körülvevő bizonytalanság ne terjedjen ki az oktatásra is, hiszen egészen jól látható, hogy mik a 21. század kihívásai. Ezek közül az egyik legfontosabbnak a folyamatos tanulás szükségességét nevezte.



Az egyetemen megszerzett tudás elegendő lesz, amikor valaki kilép az egyetem kapuján, de nem lesz elég arra, hogy 5 vagy 10 év múlva is megállja a helyét a munkaerőpiacon. A kormány ezért azt szeretné, ha minden magyar állampolgárnak lenne lehetősége a folyamatos képzésre - mondta.



Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára videoüzenetében arról beszélt: a BGE volt az első oktatási intézmény Magyarországon, amelyik megkapta az alkalmazott tudományok egyeteme címet.



Az egyetem méltó is a címre, hiszen nemcsak a tudományokkal foglalkozik, hanem vállalati kapcsolatokkal, gyakorlati képzéssel is. Hozzátette: bízik abban, hogy az új campuson folyó oktatás is méltó lesz az intézmény eddigi életéhez.



Dietz Ferenc, a BGE kancellárja felidézte: a Berzsenyi utcai épületben 1872-ben Jungfer Gyula díszműkovács nyitotta meg kora egyik legszínvonalasabb műhelyét, amelyben néhány év elteltével már 150 ember dolgozott.

A BGE ma ugyanazokkal a feladatokkal küzd, mint annak idején Jungfer Gyula: a változó piaci kihívásokra akar gyors, hatékony és jó válaszokat adni. A most egyetemre járó generáció rendkívül tudatos, és élményközpontú, gyors, interaktív tudást akar, amelyet azonnal be tud építeni mindennapjaiba - fogalmazott.



A kancellár közölte: a most átadott smart campuson mások mellett távirányítós projektorok, a teremfoglaltságot jelző tabletek és a legmodernebb számítógépek segítik a képzést.



A fenntarthatóság érdekében a közösségi helyiségekben mozgásérzékelős világítás van, a termekbe csak kártyával lehet bemenni, és amikor senki sincs bent, minden elektromos készülék automatikusan kikapcsol.



Heidrich Balázs, a BGE rektora elmondta: a BGE-nek hagyományosan profilja a vállalkozások fejlesztése, sok nemzetközi és magyar projektben vett részt. Az intézmény új stratégiai célja - és ezt az új épület is megtestesíti - hogy vállalkozóbarát és társadalmilag felelős egyetem legyen.



Az 1500 négyzetméteres oktatói térrel rendelkező, 450 ember befogadására alkalmas épület 694 millió forintból újult meg, a felújítás költségeit az egyetem teremtette elő.



Az új campus ad helyet a BGE vállalkozásfejlesztési mesterképzésének, a Pénzügyi és Számviteli Karon működő, hallgatói vállalkozásokat ösztönző Team Academy képzésnek, az egyetem kiemelt fontosságú felnőttképzéseinek, valamint az egyetem első kiválósági központjának, a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központnak is.