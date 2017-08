Védtelen állapot

A fekvőbetegekre a legveszélyesebbek a kórházi patkányok

A budapesti Merényi Kórház pszichiátriáján a dolgozók elmondása szerint patkányok miatt beszakadt az álmennyezet és egy patkány ki is esett a lyukból. 2017.08.30 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magatehetetlenül fekvő betegek vannak a legnagyobb veszélyben, ha patkány kerül egy kórházi osztályra - ezt mondta az RTL Híradónak a járványügyi szakértő. Szerinte ugyanis a patkányok azon túl, hogy súlyos betegségeket terjeszthetnek, rá is támadhatnak a betegekre. Az RTL Híradó a minap számolt be arról, hogy a budapesti Merényi Kórház pszichiátriáján a dolgozók elmondása szerint patkányok miatt beszakadt az álmennyezet és egy patkány ki is esett a lyukból. A demokratikus Koalíció lemondásra szólította fel Balog Zoltán emberi erőforrás minisztert.