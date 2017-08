Oktatás

Átfogó iskolafejlesztési program indul

Új, átfogó iskolafejlesztési program indul: 81,2 milliárd forintos forrásból közel 400 település 527 intézménye újul meg - jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten.



Balog Zoltán sajtótájékoztatón kifejtette: az érintett intézményekben közel 200 ezer diák tanul. A programba bevont 527 iskolából 436 általános iskolát és középfokú intézményt felújítanak, 91 esetben bővítések történnek.



A munkák során új, korszerűen felszerelt tantermeket alakítanak ki, megújulnak a nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök érkeznek - közölte a tárca vezetője. Balog Zoltán jelezte: emellett a nagy digitális fejlesztési programba is bevonják az oktatási intézményeket, az informatikai elérést erősítik.



A miniszter kiemelte: a fejlesztések ott valósulhatnak meg, ahol arra a legnagyobb szükség van, 292 település hátrányos helyzetű járásban található.



Az iskolák állami intézmények, a Klebelsberg Központ fenntartásában vannak. Összegzése szerint ilyen nagy volumenű iskolafejlesztési program az elmúlt harminc évben nem volt. A fejlesztések a nemzeti költségvetés és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósulnak meg. Több tízmilliárdos forrásból már kihirdetett pályázatok alapján zajlik az egyházi iskolák fejlesztése is - jegyezte meg.



Balog Zoltán kitért arra is: 2010 óta már több mint 500 iskola újult meg 38,2 milliárdos forrásból. Hozzátette: a tanterem, tornaterem, tanuszoda fejlesztési program keretében három új intézményt adnak át a jövő héten Fertődön, Geszten és Izsákon.



Kiemelte: az iskolakezdéshez a feltételek biztosításában most augusztus végén sokkal jobban állnak mint az előző években. Általános, strukturális probléma nincs - mutatott rá.



Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár kiemelte: hétfőn elkezdődnek a kiértesítések, amelyek néhány napot vesznek maximum igénybe. Az Emmi felületeire kikerülnek a nyertes intézményeket tartalmazó részletes listák.



Az EFOP 270 milliárdos keretéből most 81,2 milliárdról született döntés - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy az Oktatási Hivatal szervezésében zajlanak a megyei tanévnyitók, amelyeken számot adnak a helyi fejlesztésekről.



Kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta: a térségi iskolahálózat központjai ügyében még nem született döntés, számos esetben a mostani programok ilyen fejlesztések is, de nem csak erre koncentráltak. Balog Zoltán jelezte: három éven belül lezárulnak a felújítások.



Veres András püspök lombikprogramot érintő szavaira azt mondta: a kormány szélesíti a lombikprogram támogatását, mivel az a meddő pároknak lehetőséget nyújthat a gyermekvállalásra.



Kell ugyanakkor gondolni a be nem ültetett embriók sorsára is. Célunk egy olyan szabályozás kialakítása, amely a lehető legtöbb párnak adja meg a gyermekvállalás lehetőségét, egyúttal a leginkább tartja szem előtt az élet védelmének alkotmányos elvét - közölte.