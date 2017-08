Időjárás-jelentés

Zivatarok és szélrohamok a ma esti program

Időjárási helyzet Európában:

Európa déli felén továbbra is meleg, a legtöbb helyen szinte zavartalanul napos az idő. A Pireneusi-félszigeten több csupán helyenként a felhő, de a déli vidékeken továbbra is kevéssel 40 fok fölé melegszik délutánra a levegő. Az Appennini- és a Balkán-félszigeten is kánikula van, többfelé 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az 50. szélességi körtől északra viszont időjárási frontok vonulnak nyugatról kelet felé. Több a felhő, változékony az idő. A leghűvösebb a Skandináv-félsziget északi felén van, ahol 15, helyenként 10 fok alatt marad a csúcsérték. Az éjszakai órákban még Németország északi felén húzódó hidegfront fokozatosan keletre helyeződik, hétfőn már a front mögötti hűvösebb levegő a Kárpát-medencében is több fokkal mérsékli a kánikulai meleget.



Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Vasárnap a délután második felétől egyre több helyen számíthatunk a megnövekvő gomolyfelhőzetből záporra, zivatarra, estétől már a déli területeken is valószínű csapadék. Hétfőn az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elsősorban délen és nyugaton lesz több a felhő, és ott zápor, délnyugaton helyenként zivatar is várható. A szél késő délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és hétfőn is többfelé élénk, időnként erős lesz.



A zivatarokat ma szélrohamok kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 24 és 30 fok között valószínű.