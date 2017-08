Jog

Terrorizmussal is meggyanúsíthatják a Teréz körúti robbantót

Amennyiben P. Lászlót elítéli a bíróság, húsz év helyett akár életfogytiglan tartó büntetést is kaphat - írja a pénteki Magyar Idők.



A napilap cikke szerint a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken folytatja a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának kihallgatását.



Szikinger István ügyvéd a lap érdeklődésére elismerte, hogy védencét folytatólagos kihallgatásra idézték, azonban annak tartalmáról – mint mondta – nem tud beszámolni. Simon Richárd, a KNYF helyettes szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést.



P. Lászlót eddig előre kitervelten több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és robbanóanyaggal visszaéléssel gyanúsították. A 24 éves férfi idén február 18-án beismerte, hogy tavaly szeptember 24-én késő este a fővárosi Teréz körút-Király utca sarkán saját készítésű, szögekkel megnövelt hatású pokolgéppel támadt egy gyalogos rendőrjárőr párosra, amelynek nőtagját életveszélyesen, férfi tagját súlyosan megsebesítette. A rendőrök nyolc hónap után, idén júniusban álltak újra szolgálatba.



P. László beismerő vallomása során részletesen beszámolt az előkészületekről, így arról is, hogy az interneten talált leírás alapján állította össze először a robbanóanyagot, majd készítette el a pokolgépet, amelyet ki is próbált. A tűzszerészek fel nem használt robbanóanyagot találták elfogása után a nem sokkal korábban vásárolt présházban, ahol a gyanúsított kísérletezett.



A Magyar Idők úgy tudja, hogy a terrorcselekmény előkészületének bizonyítását a lefoglalt robbanóanyag és további pokolgépek készítéséhez felhasználható elektronikus alkatrészek alapozhatják meg.