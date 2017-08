Perel

Megégett egy nő lába a buszon, savval önthették le az ülést

"Augusztus 15-én, kedden este 21:10 körül a 31-es busszal mentem haza az Örs vezér terétől Árpádföld irányába. Felszálltam a buszra, leültem egy üres helyre, elindult a busz és kb. 10 perc múlva egy iszonyatos égő érzést éreztem a jobb combom felső részén, hátul, ott, ahol érintkeztem a kárpitos üléssel. Felálltam, odanyúltam és éreztem, hogy nedves, egyértelművé vált, hogy a kárpit szennyezett volt valamilyen maró anyaggal, ami olyan sérülést okozott, hogy a combom egy nagy területen úgy megégett, hogy a felső hámréteg leégett róla" - írta a 24.hu-nak küldött levelében a Kornélia nevű nő, aki az eset másnapján panaszt tett a BKV-nál. Választ azóta sem kapott.



Leveléből kiderült az is, hogy sérülése még azóta sem gyógyult be, nem tud aludni a fájdalomtól. Két munkahelyéről kiesett, ezért kártérítésért fog perelni.



A 24.hu is megkereste a BKV-t, a cég szerint a bejelentést megkapták, a vizsgálat folyamatban van.

Fotó: bkvfigyelo.24.hu