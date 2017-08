Vádemelés

Két évig élt együtt anyja holttestével

Két évig élt együtt anyja holttestével

Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki csaknem két évig élt édesanyja halála után a nő holttestével egy lakásban, egy Mosonmagyaróvár környéki településen - jelenti a HavariaPress.



A 35 éves férfi édesanyjával lakott egy háztartásban, miután édesapja elhunyt. Férje halála annyira megviselte az asszonyt, hogy egyre zárkózottabb lett, fokozatosan megszüntette a kapcsolatot a külvilággal, a szobájából sem járt ki.



Háziorvosa utoljára 2010-ben kezelte, illetve pszichiátriai kezelés alatt is állt, folyamatosan romló fizikai állapota alapján pedig egyértelműen gondozásra szorult, mely a vele élő fia kötelessége lett volna.



A sértett 2014-ben, közelebbről meg nem állapítható időpontban elhunyt, ezt követően azonban a terhelt senkinek sem jelentette be a halálesetet, hanem a ház pincéjébe rejtette a holttestet, ahol 2016. januárjában, egy rendőri intézkedés során fedezték fel. A hatóságok először emberölés gyanújával folytattak nyomozást, azonban bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást.



Ugyanakkor a vádlottat, mint az elhunyt fiát gondozási kötelezettség terhelte, melynek a nyomozás megállapításai szerint nem tett eleget, ezért emelt ellene vádat a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség, gondozási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt.



Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztés.