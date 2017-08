Botrányos

Eléggé pornósra sikeredett a biciklikampány

Miután a nyár közepén mindenki kiakadt az EFOTT-plakátra, mert többen szexistának és elfogadhatatlan tartották azt, a szervezők eltávolították és közölték: nem volt szándékukban megbotránkoztatni senkit. Nos, ha az a plakát botrányos volt, akkor ez is az:

"Gratulálok Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztosnak és az esemény fővédnökének, hogy egy ilyen családbarát és a nőket különösen tisztelő plakáttal reklámozzák ezt az kerékpáros eseményt. A nők már eddig is nagy becsben álltak a kormányban - ezt ugye már a női kormánytagok számában is látjuk- , de itt egy újabb szintet léptek. Meg is kérdeztem Révészt, hogy ezt így hogy gondolták. Kíváncsian várom válaszát" - írta Facebook-oldalán Szabó Tímea.