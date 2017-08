Terror

Magyarországot is a legbiztonságosabb turisztikai célpontok közé sorolják

Magyarországot is a turisták számára legbiztonságosabb úti célok közé sorolta egy brit lap a közelmúlt terrorista cselekményei, különösen a múlt heti barcelonai és a cambrilsi merénylet nyomán közölt összeállításában. 2017.08.22 09:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Daily Star című tömeglap a brit külügyminisztérium által arról közölt információk alapján válogatott a lehetséges úti célok közül, hogy a tárca mely országokat tartja nagy mértékben kockázatosnak és melyeket a legkevésbé.



Az újság emlékeztetett arra, hogy a brit turisták körében kedvelt országok közül Spanyolország, Franciaország, Törökország, Tunézia és Belgium besorolását is veszélyesre változtatta a külügyminisztérium a közelmúlt terrortámadásai következtében.



A Daily Star által ajánlott tíz "békés és gyönyörű" úti cél között van Magyarország mellett Chile, Svájc, Bhután, Tuvalu, a Fidzsi-szigetek, Új-Zéland, Izland, Málta és Írország.



Magyarország mellett szólnak a lap ajánlása szerint Budapest építészeti csodái és a zsibongó bárok, de a történelmi városok mellett a vidéki táj is lenyűgöző. A terrorveszély alacsony.



A brit turistákat azonban még a békésnek ítélt helyeken is éberségre szólítják fel, az Egyesült Királyság katonai erejének iraki és szíriai szerepvállalása miatt a brit érdekeltségek és a britek által látogatott helyek ugyanis megnövekedett biztonsági kockázatoknak vannak kitéve - emlékeztetett a Daily Star.