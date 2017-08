Baleset

Nem tudják felébreszteni a Bulgáriában balesetet szenvedett 19 éves lányt

Fotó: MTI

Már egy hete kihozták a mesterséges kómából, de még mindig nem ébredt fel az a 19 éves szegedi lány, aki Bulgáriában szenvedett súlyos autóbalesetet júliusban - írja a Zoom.hu.

Burkus Vanessza három hétig feküdt kómában a burgaszi kórházban, családja hiába akarta hazaszállítani, sokáig nem adták ki a szükséges dokumentumokat. Végül augusztus 10-én hozták haza, és jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében kezelik.

Az apa, Burkus Sándor azt mondta: lányának baktériumfertőzés miatt kialakult tüdőgyulladása időközben javult, törött nyaki csigolyáit pedig egyelőre nyakmerevítővel rögzítik.

Az orvosok kivárnak, jelenleg ugyanis többet ártanának egy műtéttel, mint amennyit használnának. Két napja az is kiderült, hogy az indokoltnál háromszor nagyobb gégemetszést végeztek a bolgár orvosok, ami miatt Vanessza nyelőcsöve is elfertőződött.

A családot egyelőre semmivel nem tudják biztatni, teljesen kiszámíthatatlan, hogy ki mennyi idő után ébred fel - mondta az apa.